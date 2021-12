Il Napoli perde anche Lozano

Dopo un duro contrasto al 41' è uscito dal campo sanguinante dal naso e con un dente spezzato





Piove sul bagnato per il Napoli di Luciano Spalletti. Nel match decisivo per la qualificazione al prossimo turno di Europa League contro il Leicester, gli azzurri perdono anche Lozano. Si allunga, dunque, la già nutrita lista degli indisponibili. Il messicano è stato costretto ad abbandonare il campo nella prima frazione di gioco dopo un duro contrasto al 41' con Ndidi. Il Chucky, sanguinante dal naso e con un dente spezzato, è stato subito immobilizzato con un collare e trasportato fuori dal rettangolo verde a bordo di un ambulanza e portato in ospedale per i primi controlli. Per il numero 11 sospetta frattura del naso.