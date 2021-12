Zielinski: "Possiamo arrivare lontano"

Interviste 9 Dicembre 2021 Fonte: Area Napoli



"Ce la metteremo tutta per passare il prossimo turno, poi vedremo quale avversario ci capiterà"





Interviste9 Dicembre 2021Area Napoli"Ce la metteremo tutta per passare il prossimo turno, poi vedremo quale avversario ci capiterà" Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della partita di Europa League vinta per 3-2 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Fuorigrotta contro il Leicester City che ha permesso alla formazione partenopea di superare il Gruppo C come seconda del girone. "Dove può arrivare il Napoli? Lontano, poi si vedrà. Ce la metteremo tutta per passare il prossimo turno, poi vedremo quale avversario ci capiterà perché ce ne sono di forti”.



Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della partita di Europa League vinta per 3-2 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Fuorigrotta contro il Leicester City che ha permesso alla formazione partenopea di superare il Gruppo C come seconda del girone. "Dove può arrivare il Napoli? Lontano, poi si vedrà. Ce la metteremo tutta per passare il prossimo turno, poi vedremo quale avversario ci capiterà perché ce ne sono di forti”.