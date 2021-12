Elmas: "Siamo una squadra vera"

Interviste 9 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Eljif Elmas, autore di una doppietta, è il protagonista della vittoria per 3-2 del Napoli contro il Leicester in Europa League. "Sono contento dei due gol, ma ancora di più per il fatto che la squadra vada avanti in questa competizione. Speriamo di poter fare ancora meglio in futuro. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra vera. Spalletti ci ha detto tante cose, ovvero che siamo una squadra forte, ma che dobbiamo dimostrarlo sul campo. Io provo a giocare ovunque mi mette il mister" ha dichiarato Elmas ai microfoni di Sky Sport.