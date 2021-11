Juan Jesus: "Abbiamo provato a vincere fino alla fine"

Juan Jesus analizza il pareggio tra Napoli e Verona: "Sapevamo che il Verona era una squadra tosta e lo ha dimostrato. Però per quello che abbiamo espresso meritavamo di vincere""Siamo stati fortunati nelle conclusioni, ma ci è mancato pochissimo per il gol del sorpasso. La prestazione comunque è stata buona e dobbiamo proseguire su questa strada"."Adesso c'è la sosta e dopo dobbiamo riprendere con la stessa intensità. Siamo un ottimo gruppo e possiamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi"