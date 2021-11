Nervi tesi nel finale del primo tempo al Maradona

Cronaca 7 Novembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Luciano Spalletti e Igor Tudor hanno avuto un duro battibecco a bordo campo che non è passato inosservato





Cronaca7 Novembre 2021Corriere dello SportLuciano Spalletti e Igor Tudor hanno avuto un duro battibecco a bordo campo che non è passato inosservato







Gli animi si sono scaldati all'improvviso, con l'allenatore azzurro che è quasi stato trascinato a forza negli spogliatoi. Con la prima frazione di gioco che si è chiusa sull'1-1, non è chiaro che cosa abbia scatenato la rabbia dei due tecnici.



Finale di primo tempo infuocato al Maradona tra Napoli e Verona. Poco dopo il fischio dell'arbitro che segnalava la fine del primo tempo, Luciano Spalletti e Igor Tudor hanno avuto un duro battibecco a bordo campo che non è passato inosservato.Gli animi si sono scaldati all'improvviso, con l'allenatore azzurro che è quasi stato trascinato a forza negli spogliatoi. Con la prima frazione di gioco che si è chiusa sull'1-1, non è chiaro che cosa abbia scatenato la rabbia dei due tecnici.