Tudor: "Un punto meritato che ci dà fiducia e orgoglio"

Interviste 7 Novembre 2021 Fonte: TuttoSport



"Una partita interessante dal punto di vista mentale, volevo vedere come avremmo sfruttato quest'onda emotiva"





Igor Tudor, a DAZN, ha analizzato il bel pari con cui il Verona ha fermato la capolista Napoli al Maradona: "All'inizio facevamo fatica a rimanere compatti e raddoppiare in marcatura, come poi abbiamo fatto nella ripresa. Difensivamente abbiamo fatto un'altra bella gara ed è un punto meritato che ci dà fiducia e orgoglio. Terzi da quando sono qui a Verona? Non esageriamo, difensivamente mi sto appoggiando al lavoro fatto in questi due anni. È fondamentale la voglia di raddoppiare e tornare indietro - ha aggiunto -. I ragazzi sono umili e pronti al sacrificio, questa era una partita interessante dal punto di vista mentale e volevo vedere come avremmo sfruttato quest'onda emotiva. Adesso pensiamo a recuperare energie e poi ad Empoli avremo una gara fondamentale, per noi sarà la gara dell'anno" .



