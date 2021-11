Simeone: "Abbiamo lasciato tutto in campo"

Interviste 7 Novembre 2021 Fonte: Mediaset



Interviste7 Novembre 2021Mediaset"Facciamo quello che dobbiamo fare e questo è il risultato. Non molliamo mai" "Mi fa piacere aver segnato in uno stadio bellissimo e importante, con tanta storia. Oggi qui abbiamo fatto un risultato importante. Abbiamo lasciato tutto in campo, facciamo quello che dobbiamo fare e questo è il risultato. Non molliamo mai". Lo ha detto a DAZN l'attaccante del Verona Giovanni Simeone, rispondendo a una domanda sul fatto che è il primo argentino ad aver segnato nello stadio del Napoli da quando è stato intitolato a Diego Armando Maradona.



