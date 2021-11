Voci dal Forum: Aspettando Godot

Non è stata sicuramente una bella partita quella contro il Verona, ma il punto preso, visto come si erano messe le cose, va accettato e, alla fine, può essere prezioso. È stata anche e soprattutto una gara diretta male. Il Verona ha finito la gara in nove, ma solo a pochi minuti dalla fine, mentre se il direttore di gara avesse mostrato la stessa severità per tutta la gara, molto probabilmente il Verona sarebbe rimasto in inferiorità numerica già a partire dal primo tempo. È stata anche una gara dove, per la prima volta, Spalletti ha mostrato una certa confusione. Sì, perché quando ha deciso di richiamare Anguissa, praticamente ha lasciato la squadra senza centrrocampo, o meglio con il solo Fabian a tirare la carretta e in quel momento, bando alle chiacchiere, ho temuto. Infine, in inferiorità numerica mi togli Osimhen? Suvvia, il mister era un po' confuso. E' stata anche una gara un po' sfortunata. I due pali colpiti gridano ancora vendetta, ma fortuna e sfortuna rientrano nell'ordine delle cose e vanno accettate.

Giulietta rimane sempre una zoccola, ma con lei non ce l'ho più di tanto. Perché? Perché prima d'ogni cosa non è stata Giulietta a togLiere l'anno scorso la champions al Napoli, ma il Napoli stesso. Secondo, percHè è grazie soprattutto a Giulietta che nel '90 il Napoli vinse il suo secondo e ultimo scudetto. Il Milan maledice ancora la fatal Verona. Punto.

La partita. Tutto come previsto: Juan Jesus al posto dello squalificato K2. Si parte. Il Verona non è per nulla intimorito e gioca in modo spavaldo. Il Napoli è sorpreso, ma molto più sorpreso è Mario Rui, che al 14° spalanca la porta a Barak che può mettere a centro tranquillamente. Simeone, gli va tutto bene al momento, beffa Rrahamani. Dopo cinque minuti Di Lorenzo, su splendiso servizio di Fabian, rimette le cose a posto. Fino alla fine è un susseguirsi di emozioni e di provvedimenti non presi da parte dell'arbitro, se non sul finire. 1-! è il risultato finale

I singoli. Ospina, non può niente sul gol, il resto ordinaria amministrazione,6; Di Lorenzo, ottima prestazione goal importantissimo, 7; Rrahmani, non la sua migliore prstazione, solo qualche buon intervento in anticipo, 5,5; Juan Jesus, bella sorpresa e ottima prova, 7; Mario Rui, grave l'errore su Barak, poi benino, 5,5; Fabian, prova buona e generosa, 6,5; Anguissa, per vincere i contrasti occorre lo spirito di Anguissa, 6; Politano, prova pessima, 5; Zielinski, spiegate a Spalletti che l'attesa è vana: Godot non arriverà mai, 4,5; Insigne, prova non sufficiente, 5,5; Osimhen, fa quel che può e prende il palo con una girata pazzesca, 6: Elmas, tanta buona volontà, 6; Lozano, mai servito in velocità, 5,5; Mertens, si nota solo per il palo su punizione, 6; Ounas e Petagna senza voto.

Ora testa all'Inter.