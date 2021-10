Salernitana-Napoli: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria all'Arechi





Ospina 6 - Al 38' il rasoterra di Bonazzoli fa quasi tenerezza, è anche l'unica occasione in cui lo si nota per un'ora abbondante. Di Lorenzo lo aiuta sulla punizione di Ribery, sul colpo di testa di Strandberg è ben posizionato. Brivido finale in uscita.



Di Lorenzo 6,5 - Si impone su Ribery al 16' chiudendo elegantemente. Forse non bellissimo da vedere in fase di contrasto, sfortunato nel controllo al 53'. Perfetto nel metterci la testa sulla punizione di Ribery, intuizione notevole.



Rrahmani 5,5 - Bella la chiusura su Kastanos al 40', male quando lascia troppo spazio a Ribery e ‘tradisce' Koulibaly costringendolo al rosso.



Koulibaly 5 - Spiega subito a Gondo la differenza di talento tra i due, lo tiene di testa al 28'. Si immola sull'altare del risultato, pur di fermare Simy, ma non siamo sicuri sarebbe arrivato in rete.



Mario Rui 6 - Lozano non è Insigne, non c'è tantissima affinità ma riesce a distendersi sia trovando i compagni, sia un tiro-cross nel primo tempo. Non si nasconde nemmeno quando c'è da andare faccia a faccia con gli avversari.



Anguissa 6,5 - Ribery parte dalle sue zone per accelerare, magari non è reattivissimo ma comunque presente in una marea di contrasti dove si fa sentire. Giallo giusto, chissà quanto evitabile. Grande tempismo al 67', quando toglie palla a Ribery in area. Kastanos attenta alla sua caviglia e viene cacciato.



Fabian 6 - Perde l'attimo giusto al 7', era in buona posizione. Gioca in orizzontale spesso e volentieri perchè gli avversari si chiudono dietro, ma si muove per fornire appoggi. Quando Ribery va verso l'area ad inizio ripresa, è lui a contrastarlo efficacemente.



Zielinski 6 - Svaria inizialmente in orizzontale, fallisce una ottima chance davanti a Belec. Vaga alla ricerca di una posizione, la trova sul gol con due tocchi che riscattano una prestazione nebulosa. (Dal 95' Zanoli SV - Pochi secondi in campo)



Politano 6 - Ranieri non lo tiene facilmente, e lui arriva al cross. Cercato con continuità, taglia anche verso il primo palo ma viene anticipato al 35'. Meritava più fortuna l'accelerazione al 65'. (Dall'80' Juan Jesus SV - Dentro per metterci una pezza dopo il rosso a Koulibaly)



Mertens 4,5 - In mezzo a tutte le consonanti dei centrali difensivi, prende un paio di calcioni non sanzionati e scompare provando qualche giocata. Va bene il movimento per non dare punti di riferimento, ma non ne dà davvero a nessuno. Disperso. (Dal 60' Petagna 6,5 - Entra e nella prima azione in cui è parte attiva arriva il gol, deve sacrificarsi col Napoli in dieci ma è il giocatore adatto se c'è da sporcarsi le mani)



Lozano 5 - Parte da sinistra con libertà di accentrarsi - non troppo sfruttata -, incursione di testa al 10' poco precisa. Sulla fascia poche chance, un tiro nel finale di primo tempo così così. Giustamente fuori. (Dal 60' Elmas 6,5 - Tempo un minuto ed entra nell'azione del gol servendo Zielinski con un tocco tanto preciso tanto dolce, nel finale rincula sulla fascia per via dell'inferiorità numerica. Buona l'idea in solitaria nel finale)



Spalletti 6,5 - Si permette il lusso di tenere fuori Insigne, con Mertens centrale libera l'area di rigore e trova nel giro di dieci minuti tre buone idee offensive. Colantuono è conservativo a dir poco, la manovra offensiva è rallentata anche da un contributo nullo di Mertens (zero tiri in porta nel primo tempo). Prova a cambiare idea di attacco con Petagna, la sblocca alla prima azione (e al primo tiro nello specchio): sembra mettersi nel verso giusto, ma basta una sola disattenzione firmata dai centrali per rendere ansiosi gli ultimi dieci minuti. Difficoltosi più del dovuto, ma in certi casi il risultato assolve.

(claudio russo)