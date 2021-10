Colantuono: "Un punticino non ci sarebbe stato male"

Interviste 31 Ottobre 2021 Fonte: TuttoSport



"Il Napoli ha preparato bene la partita, ma abbiamo rischiato poco, sfiorando il pari con Ribery e Gagliolo"





Interviste31 Ottobre 2021TuttoSport"Il Napoli ha preparato bene la partita, ma abbiamo rischiato poco, sfiorando il pari con Ribery e Gagliolo" Sconfitto ma contento. Stefano Colantuono non porta via punti dal derby campano tra la sua Salernitana ed il Napoli, ma la certezza di avere tra le mani un'ottima squadra: "Sono convito che la nostra sia stata un'ottima prestazione - assicura il tecnico ai microfoni di Dazn - un punticino non ci sarebbe stato male. Speriamo che questa gara possa darci consapevolezza: abbiamo disputato una buona partita secondo me, mettendo in pratica ciò che avevamo studiato in settimana. Il Napoli ha preparato bene la partita sul nostro sistema di gioco, ma va sottolineato che abbiamo rischiato poco, trovando con Ribery e Gagliolo due opportunità di pareggiare dopo il loro gol. Ora serve proseguire su questa strada, serve la consapevolezza che ce la possiamo giocare con le altre concorrenti per la salvezza".



"Con la Lazio voglio un'altra partita così"

L'obiettivo salvezza, continuando a giocare come contro gli azzurri, può essere centrato: "Da partite così - sottolinea ancora Colantuono - serve portare via punti, e spero accada in futuro. Avevo visto le partite del Napoli, so come lavora Spalletti perché ho seguito molto il suo lavoro nel corso degli anni. Dal punto di vista fisico sapevo che sarebbe stata una partita dispendiosa per noi, ma siamo stati ordinati subendo il loro possesso palla, come tutti del resto, ma senza concedere non occasioni da gol. Speriamo di aver capito che le partite si possono giocare tutte, al di là della qualità delle squadre che affrontiamo: anche con la Lazio dovremo preparare bene la gara ed affrontarla come abbiamo fatto oggi".



Sconfitto ma contento. Stefano Colantuono non porta via punti dal derby campano tra la sua Salernitana ed il Napoli, ma la certezza di avere tra le mani un'ottima squadra: "Sono convito che la nostra sia stata un'ottima prestazione - assicura il tecnico ai microfoni di Dazn - un punticino non ci sarebbe stato male. Speriamo che questa gara possa darci consapevolezza: abbiamo disputato una buona partita secondo me, mettendo in pratica ciò che avevamo studiato in settimana. Il Napoli ha preparato bene la partita sul nostro sistema di gioco, ma va sottolineato che abbiamo rischiato poco, trovando con Ribery e Gagliolo due opportunità di pareggiare dopo il loro gol. Ora serve proseguire su questa strada, serve la consapevolezza che ce la possiamo giocare con le altre concorrenti per la salvezza"."Con la Lazio voglio un'altra partita così"L'obiettivo salvezza, continuando a giocare come contro gli azzurri, può essere centrato: "Da partite così - sottolinea ancora Colantuono - serve portare via punti, e spero accada in futuro. Avevo visto le partite del Napoli, so come lavora Spalletti perché ho seguito molto il suo lavoro nel corso degli anni. Dal punto di vista fisico sapevo che sarebbe stata una partita dispendiosa per noi, ma siamo stati ordinati subendo il loro possesso palla, come tutti del resto, ma senza concedere non occasioni da gol. Speriamo di aver capito che le partite si possono giocare tutte, al di là della qualità delle squadre che affrontiamo: anche con la Lazio dovremo preparare bene la gara ed affrontarla come abbiamo fatto oggi".