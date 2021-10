Zielinski: "Sono felice per il gol, mi sono sbloccato"

31 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Soffre, ma riesce comunque a vincere per la decima volta in campionato il Napoli di Spalletti. E lo fa battendo la Salernitana grazie a un gol di Zielinski. "Non era una partita facile, sono contento che la squadra abbia giocato bene anche se non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Ma alla fine conta che abbiamo vinto - ha detto a Dazn il centrocampista polacco - Loro si sono messi bene in difesa, non abbiamo trovato la decisione giusta ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Sono felice per il mio gol perché è servito per la vittoria, ma sono più contento che stiamo continuando a vincere e così deve essere. Scudetto? Siamo consapevoli che siamo forti, dobbiamo continuare a vincere più partite possibile e alla fine speriamo che arrivi quello scudetto che tutti sognano".



Soffre, ma riesce comunque a vincere per la decima volta in campionato il Napoli di Spalletti. E lo fa battendo la Salernitana grazie a un gol di Zielinski. "Non era una partita facile, sono contento che la squadra abbia giocato bene anche se non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Ma alla fine conta che abbiamo vinto - ha detto a Dazn il centrocampista polacco - Loro si sono messi bene in difesa, non abbiamo trovato la decisione giusta ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Sono felice per il mio gol perché è servito per la vittoria, ma sono più contento che stiamo continuando a vincere e così deve essere. Scudetto? Siamo consapevoli che siamo forti, dobbiamo continuare a vincere più partite possibile e alla fine speriamo che arrivi quello scudetto che tutti sognano”.