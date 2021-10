Voci dal Forum: Che polli!

Cronaca 31 Ottobre 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Non si può prendere un contropiede quando si è in undici contro dieci





Cronaca31 Ottobre 2021Forum SoloNapoli - DarioNon si può prendere un contropiede quando si è in undici contro dieci Che partita! Quanta sofferenza con una squadra neanche di media levatura. Che polli! Sì, perché non puoi prendere un contropiede quando sei in undici contro dieci. In undici contro dieci devi controllare la partita ed essere cinico, specialmente quando l'allenatore avversario immette un'altra punta, correndo il rischio di aprirti spazi attraverso i quali andare a nozze. Suvvia, prendere un contropiede in undici contro dieci? È da polli! Quel contropiede poteva costare più caro di quello che è costato, perchè oltre a perdere K2, costretto al fallo da rosso, si poteva perfino pareggiare la partita e regalare due punti preziosi. E La Salernitana, proprio allo scadere, su un'indecisione di Ospina, la sua chance l'ha avuta, eccome se l'ha avuta. Queste partite, se si pensa veramente di essere una grande squadra, vanno chiuse subito e non si dù spazio a ex calciatori e aspiranti ballerine. Di ciò ne parlerò nelle pagelle.

La partita. Spalletti lascia riposare Insigne e dà fiducia a Lozano, preferisce Mertens a Petagna e Zielinski-Godot ad Elmas. Si comincia. Il Napoli fa la partita e si procura subito un'occasione, sprecata da Zielinski. Per tutto il primo tempo, sterile posssesso palla del Napoli e niente di cui raccontare. La Salernitana ringrazia e chiude il tempo sullo 0-0.

Secondo tempo. Quasi sulla falsariga del primo. Prima del 30° i cambi. Elmas per Lozano, Petagna per Mertens. Va meglio, decisamente meglio. Al 61° il Napoli passa in vantaggio con Zielinski-Godot. Petagna di testa prende la traversa. Furiosi rimpalli in area. Mario Rui serve Zielinski che di sinistro gira in rete. Al 69° viene espulso Kostanos per fallo su Anguissa. Partita chiusa? Neanche per sogno. Al 76° viene espulso K2 per fallo su Simi. La trattenuta è leggera, ma l'arbitro decide per l'espulsione. La Salernitana prende coraggio e ritrova forze insperate. Comincia la sofferenza. Al 96° Ospina perde palla in uscita. Fortunatamente la palla capita sui piedi di Gagliolo, che con la porta spalncata, spara alto. Finisce 1-0 per il Napoli, ma quanta sofferenza e che polli!

I singoli. Ospina, se quella palla in uscita l'avesse persa Meret, si sarebbero scatenati i soloni partenopei, 5,5; Di Lorenzo, sufficiente a stento,6; Mario Rui, ha sbagliato e fatto sbagliare, 5; Rrahmani, una sicurezza, 6,5; K2, ordinaria amministrazione, 6; Fabian, certamente non la stessa partita vista contro il Bologna, 6: Anguissa, menomale che c'è lui, 6,5, Mertens, ha giocato? è un ex calciatore, è molto più dedito a feste, festicciole e tarantelle varie, mai più da titolare, 3; Zielinski, raggiunge la sufficienza solo per il goal fatto. A tratti, è sembrato una ballerina, 6; Lozano, un fantasma, pallido ricordo del giocatore ammirato nel girone d'andata del campionato scorso, 5 di stima; Politano, tanta buona volontà, almeno quella, e nulla più, 5,5; Elmas, vivo e combattente, 6,5; Petagna, prezioso, 6,5, Juan Jesus, non giudicabile; Spalletti, la sua peggiore partita in panchina.

Testa al Verona, ma occorre come il pane Osimhen. Temo dolori quando sarà costretto ad andare in Africa per la coppa. Auguro ampio turnover con il Legia. Se si passa, bene, altrimenti non è assolutamente un dramma.