Petagna: "Con Spalletti abbiamo più consapevolezza"

Andrea Petagna ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel post partita di Salernitana-Napoli: "Bisogna sfruttare le occasioni per poter giocare di più con gli altri. Avevamo bisogno di qualcuno come me per attaccare la profondità e permettere a Zielinski di attaccare tra le linee".



Petagna su Spalletti: “Quest'anno abbiamo maggiore consapevolezza”

“Eravamo consapevoli della difficoltà della gara contro questi tifosi e questa squadra – ha detto l'azzurro -.Abbiamo fatto gol e punti, siamo contenti”. Poi si è parlato dell'infortunio di Osimhen, che avrebbe potuto dare maggior spazio all'ex Spal: “A me piacerebbe giocare anche con Victor, ma queste sono decisioni che deve prendere il mister. Sicuramente Spalletti è stato bravo a far credere in noi stessi, anche l'anno scorso eravamo forti ma non avevamo questa consapevolezza. Questo è un gruppo di 23 giocatori, tutti bravi e allo stesso livello. Scelta di rimanere a Napoli? Felice di essere qui e insieme al mister e a questo gruppo, ma adesso pensiamo solo alla vittoria”.



