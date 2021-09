Fabian Ruiz si scusa con i tifosi della Samp

Per il modo in cui ha esultato dopo il suo gol a Marassi





Nell'intervallo tra primo e tempo, Fabian Ruiz ai microfoni di DAZN ha detto: “Chiedo scusa ai tifosi della #Sampdoria perché l'esultanza non è contro di loro. Ho fatto quel gesto perché un mio amico mi dice sempre che si parla tanto su di me. Non è per loro, è per il mio amico”.