Osimhen: "Felice per la doppietta"

23 Settembre 2021 Fonte: SSC Napoli



"So che devo proseguire a lavorare e tutti quanti dobbiamo proseguire su questa strada"





"Per me è importante cominciare bene la stagione e ringrazio il mister per la fiducia. Sono onorato di giocare con questa maglia"



"L'anno scorso ho avuto il Covid e poi un brutto infortunio. Quest'anno sto bene, mi sto allenando con continuità e ascolto sia i consigli del mister che gli aiuti che mi dà la squadra"



"Sono felice di quello che sto facendo ma so che devo proseguire a lavorare e tutti quanti dobbiamo proseguire su questa strada"



