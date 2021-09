Spalletti: "Conquistata una vittoria meritata"

Interviste 23 Settembre 2021 Fonte: SSC Napoli



"Ma bisogna proseguire a lavorare con la stessa dedizione, continuando a fare quello che stiamo facendo con tranquillità"





Interviste23 Settembre 2021SSC Napoli"Ma bisogna proseguire a lavorare con la stessa dedizione, continuando a fare quello che stiamo facendo con tranquillità" Luciano Spalletti commenta così il quinto successo azzurro in campionato: "Bravi i ragazzi soprattutto nel primo tempo perchè la Sampdoria ci ha messo in difficoltà. Siamo stati abili a resistere ed è stato bravissimo Ospina a salvare un paio di palloni delicati"



"Il merito nostro è stato saper resistere nei momenti difficili e saper ripartire quando abbiamo avuto il gioco in mano. La partita la abbiamo indirizzata anche con giocate individuali, siamo stati capaci di finalizzare bene le occasioni".



Sulla doppietta di Osimeh: "Victor va forte e si impegna tanto su ogni palla giocabile. Poi è bravissimo a saper concretizzare il suo lavoro. Io penso che oggi siamo stati bravi a leggere la partita sia nelle difficoltà che nei momenti più positivi"



"Io non posso parlare di classifica perché la media per entrare in Champions League è sugli 85 punti. Questo vuol dire che ne mancano una settantina. Come possiamo parlare adesso di obiettivi. L'eccesso di euforia è facile incontrarlo, però in questo senso dobbiamo solo attingere forza per sostenere le nostre idee di calcio".



"Di certo c'è consapevolezza, ma siamo solo all'inizio. So benissimo che abbiamo attorno un affetto straordinario del popolo azzurro, ma questo ci deve servire a proseguire il nostro lavoro con la stessa dedizione, continuando a fare quello che stiamo facendo con tranquillità e con la giusta mentalità"



Luciano Spalletti commenta così il quinto successo azzurro in campionato: "Bravi i ragazzi soprattutto nel primo tempo perchè la Sampdoria ci ha messo in difficoltà. Siamo stati abili a resistere ed è stato bravissimo Ospina a salvare un paio di palloni delicati""Il merito nostro è stato saper resistere nei momenti difficili e saper ripartire quando abbiamo avuto il gioco in mano. La partita la abbiamo indirizzata anche con giocate individuali, siamo stati capaci di finalizzare bene le occasioni".Sulla doppietta di Osimeh: "Victor va forte e si impegna tanto su ogni palla giocabile. Poi è bravissimo a saper concretizzare il suo lavoro. Io penso che oggi siamo stati bravi a leggere la partita sia nelle difficoltà che nei momenti più positivi""Io non posso parlare di classifica perché la media per entrare in Champions League è sugli 85 punti. Questo vuol dire che ne mancano una settantina. Come possiamo parlare adesso di obiettivi. L'eccesso di euforia è facile incontrarlo, però in questo senso dobbiamo solo attingere forza per sostenere le nostre idee di calcio"."Di certo c'è consapevolezza, ma siamo solo all'inizio. So benissimo che abbiamo attorno un affetto straordinario del popolo azzurro, ma questo ci deve servire a proseguire il nostro lavoro con la stessa dedizione, continuando a fare quello che stiamo facendo con tranquillità e con la giusta mentalità"