Cronaca23 Settembre 2021Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli ha sofferto nel primo tempo per una decina di minuti, poi non c'è stata più storia Altro poker azzurro a Genova contro la Samp. Una vittoria spettacolare e, nello stesso stempo, decretante manifesta superiorità. C'è stato un momento in questa partita che vale la pena raccontare. Si era al 72° e il risultato era in favore del Napoli per 4 - 0. Il Napoli era assoluto padrone del campo e aveva ripetutamente sfiorato il quinto gol. Candreva, in evidente posizione di fuorigioco, riusciva a segnare. Prendeva il pallone dal sacco e tentava di riportarlo di gran carriera a centrocampo, sperando in una possibile quanto assolutamente improbabile rimonta. L'arbitro giustamente annullava. Encomiabile, a dir la verità, Candreva per lo spirito mostrato, ma anche ridicolo. Che rimonta, Candreva mio, volevi fare? Ringrazia il buon Dio di averne presi solo quattro, perché se fossero stati sei o sette non ci sarebbe stato nulla da dire. Manifesta superiorità!

Non mi soffermo più di tanto sulla gara, rilevando che il Napoli ha sofferto nel primo tempo per una decina di minuti, poi non c'è stata più storia. I marcatori: Osimhen e Fabian nel primo tempo, Osimhen e Zielinski nel secondo tempo.

I singoli. Ospina, estremamente sicuro. Prodigiosi due suoi interventi, 7. Di Lorenzo, senza sbavature, bravo, 6,5. Rrahamani, acquista sempre più sicurezza, 7. K2, monumentale, il vero e solo Comandante, 7,5. Mario Rui, altra prova magnifica, 7. Anguissa, stratosferico, 7,5. Lozano, ormai quasi al top della forma, devastante, 7. Osimhen, deve registrare qualcosa, ma è un'ira di Dio, 7. Fabian, io voglio vedere se c'è ancora qualcuno che osa criticare il maresciallo del centrocampo, 7,5. Zielinski, in ripresa, 7. Insigne, Capitano ora per davvero, 7,5. Manolas, subentrato a Rrahmani, sicuro e deciso, 7. Non giudicabili gli altri che sono subentrati, vale a dire Ounas, Petagna, Elmas.

Testa al Cagliari.