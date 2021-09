D'Aversa: "Un passivo eccessivo"

23 Settembre 2021 Fonte: Repubblica



"Loro sono stati cinici a sfruttare ogni piccolo errore, invece Ospina ha fatto miracoli"





Interviste23 Settembre 2021Repubblica"Loro sono stati cinici a sfruttare ogni piccolo errore, invece Ospina ha fatto miracoli" "Mi dispiace per la sconfitta e per i quattro gol, una punizione secondo me esagerata per quanto abbiamo fatto sul campo". Non ha torto Roberto D'Aversa nella sua analisi e nel recriminare su un divario eccessivo. Tutto quello che ha toccato il Napoli si è tradotto in oro, o quasi. Invece la Samp... "Nel primo tempo abbiamo fatto più possesso e contro questo Napoli difficilmente gli avversari hanno avuto numeri così importanti. Loro sono stati cinici a sfruttare ogni piccolo errore, invece Ospina ha fatto miracoli, per esempio con quel doppio intervento che poteva riaprire tutto. Bravo lui, ma soprattutto nel primo tempo meritavamo un risultato diverso".



Cos'è mancato, allora?

"Venivamo da ottime gare, siamo in buona salute, non è questione di turnover o meno. La condizione fisica è ottima, lo dimostra il nostro primo tempo, una grande gara contro una squadra che fin qui le ha vinte tutte. Un episodio influenza partita e risultato, poi anche i giudizi. Ripeto: Ospina ha fatto un miracolo e loro hanno qualità. Credo che i miei giocatori abbiano fatto un'ottima gara. Merito del Napoli non demerito o stanchezza nostra".



