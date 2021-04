Voci dal Forum: Come quel medico

Cronaca18 Aprile 2021Forum SoloNapoli - DarioChe non ti fa morire, ma non ti fa stare mai veramente bene È finita con un pareggio la sfida con l'Inter, ma ci si attendeva qualcosa in più e, probabilmente, non tanto da un punto di vista del risultato, quanto, in verità, dall'impegno, dal coraggio, dalla determinazione. Puntualmente, invece, come spesso capita a questa squadra, alcuni uomini, nelle partite che contano, sono mancati, o almeno hanno mostrato i loro limiti tecnici e caratteriali. Infine, quindi, si può tranquillamente affermare che ha fatto tutto l'Inter: s'è fatta un gol, ne ha fatto un altro nella porta avversaria, ha preso un palo e una traversa e ha dato netta l'impressione di essere superiore. Ha dimostrato un'altra cosa l'Inter, e molto più importante: i progetti triennali, quinquennali e quant'altro sono storielle da raccontare agli allocchi. Per vincere nel calcio ci vogliono ottimi giocatori, vale a dire ci vogliono portafoglio pieno e competenza. Tutto il resto è aria fritta, o chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. Il Napoli purtroppo ha un presidente, chiedo scusa "presidentissimo", che ha una sola filosofia, così come ampiamente dimostrato nel suo campo, il cinema: botte piena e moglie ubriaca. I tifosi partenopei si rassegnino a palcoscenici, come dire, di periferia, mai quelli in auge. Il cosiddetto presidentissimo, perdonatemi, ma a questo punto la pernacchia è d'obbligo, è come quel medico, che non ti fa morire, ma non ti fa stare mai veramente bene.

Detto questo, sorge spontanea una domanda: il Napoli sarà in grado di raggiungere la zona Champions? Sarà difficile, ma può farcela, a patto che non si metta in testa di fare corsa su qualcuno e che le vinca tutte fino alla fine. La vedo dura.

La partita. Ritmo davvero blando. Il Napoli ha fatto un po' la partita nel primo tempo, ma senza mai essere pericoloso: mai una verticalizzazione, mai animus pugnandi, sempre quel tic e toc noioso e ammorbante. Dopo la mezz'ora è passato in vantaggio su autorete ed è andato a riposo immeritatamente in vantaggio. Nel secondo tempo l'Inter ha alzato un pochino il ritmo ed è pervenuta facilmente al pareggio. Solo sul finire il Napoli si è reso pericoloso, cogliendo una traversa con Politano. Troppo poco.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Inter 1-1.

Zielinski non pervenuto. Mario Rui uno strazio. Osimhen non giudicabile perché mai servito. Bene i centrali, Meret e Di Lorenzo. Sufficienti Insigne, Politano, Fabian. Demme ha corso per due e non ha mai tirato indietro la gamba. Ha rimediato un giallo e non ci sarà con la Lazio.

Al Napoli urge trovare il miglior Lozano, innescare Osimhen e inventarsi qualcosa a centrocampo.