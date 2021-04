Barella: "Ci teniamo stretto questo punto"

Interviste 18 Aprile 2021 Fonte: FC Inter



"È un altro mattoncino che aggiungiamo. Non è segreto che il nostro obiettivo sia lo scudetto"





Interviste18 Aprile 2021FC Inter"È un altro mattoncino che aggiungiamo. Non è segreto che il nostro obiettivo sia lo scudetto" Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Inter, Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, ha espresso la sua soddisfazione per il buon punto colto dalla squadra di Conte su un campo difficile come il Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole: "Non è segreto che il nostro obiettivo sia lo scudetto, ma ci sono altre partite. Ci teniamo stretti questo punto, è un altro mattoncino che aggiungeremo alla nostra cavalcata. Abbiamo trovato la quadratura giusta, sappiamo che gli attaccanti possono risolvere la partita da un momento all'altro, ma contribuiamo tutti e facciamo ciò che ci dice il mister".



Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Inter, Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, ha espresso la sua soddisfazione per il buon punto colto dalla squadra di Conte su un campo difficile come il Diego Armando Maradona. Ecco le sue parole: "Non è segreto che il nostro obiettivo sia lo scudetto, ma ci sono altre partite. Ci teniamo stretti questo punto, è un altro mattoncino che aggiungeremo alla nostra cavalcata. Abbiamo trovato la quadratura giusta, sappiamo che gli attaccanti possono risolvere la partita da un momento all'altro, ma contribuiamo tutti e facciamo ciò che ci dice il mister".