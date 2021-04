Mai 5 squadre oltre i 60 punti dopo 31 giornate

Cronaca 18 Aprile 2021 Fonte: Il Mattino



Cronaca18 Aprile 2021Il MattinoLa lotta Champions si è accesa come non mai nel rush finale Questo campionato rischia di essere il più avvincente degli ultimi anni. Perché se la questione scudetto sembra ormai definita con l'Inter in ampio vantaggio sulle altre, la lotta Champions si è accesa come non mai nel rush finale e dopo questo turno con Atalanta-Juventus e Napoli-Inter: secondo quanto ha riportato Opta Italia, per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, ben 5 squadre contano 60 o più punti dopo le prime 31 giornate.