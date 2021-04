Napoli-Inter: le probabili formazioni

Cronaca18 Aprile 2021SkyGattuso non vuole sbagliare e si porta dietro ancora qualche dubbio Il Napoli per rimanere agganciato al treno Champions e continuare ad inseguire l'obiettivo stagionale, l'Inter per proseguire la corsa inarrestabile verso uno scudetto che appare sempre più vicino. Fari puntati sullo stadio Diego Armando Maradona, dove alle 20:45 (diretta su Sky Sport Uno) va in scena il big match della 31^ giornata di Serie A. Una vera e propria supersfida quella tra le squadre di Gattuso e Conte, le due più in forma del campionato. Soltanto gli azzurri, infatti, sono stati in grado di tenere il passo della capolista nelle ultime 7 giornate di campionato: 19 punti per il Napoli, 21 per l'Inter.



La probabile formazione del Napoli

Fermare i nerazzurri per dare un segnale importante alle avversarie in zona Champions. Gennaro Gattuso non vuole sbagliare e si porta dietro ancora qualche dubbio di formazione. Non in porta, dove Meret è una scelta obbligata a causa dell'infortunio di Ospina. 4-3-3 per gli azzurri, con Mario Rui favorito per un posto sulla fascia sinistra di difesa in un reparto completato da Di Lorenzo sul versante opposto e dalla coppia centrale formata da Manolas e Koulibaly. In mezzo al campo spazio a Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, in attacco nel ballottaggio per il ruolo di centravanti Osimhen è in vantaggio su Mertens. Il nigeriano dovrebbe dunque partire dal 1', con Politano e Insigne ai suoi lati.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All: Gattuso



La probabile formazione dell'Inter

Antonio Conte è stato chiaro: niente calcoli, nonostante gli 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica l'Inter vuole arrivare allo scudetto il prima possibile. Per questo contro il Napoli i nerazzurri scenderanno in campo con i titolarissimi, alla ricerca della dodicesima vittoria consecutiva in campionato. L'unico dubbio della vigilia riguarda uno dei "quinti". Con Hakimi sicuro di giocare a destra, sulla fascia opposta il favorito per una maglia è Darmian, match winner nell'ultima gara contro il Cagliari. Per il resto Brozovic in regia, con Barella e Eriksen interni. Intoccabile la linea difensiva composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a capitan Handanovic. Stesso discorso per la Lu-La: a guidare l'assalto dell'Inter al Maradona saranno Lukaku e Lautaro Martinez.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All: Conte