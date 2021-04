Conte: "In altri tempi avremmo perso"

Interviste18 Aprile 2021FC Inter"Affrontavamo un Napoli al completo, una squadra per me è da scudetto che ha avuto un'annata sfortunata" Un buon pareggio. Che sì, interrompe la striscia di 11 vittorie consecutive, ma che al contempo permette all'Inter (Barella dixit) di piazzare un altro mattoncino nella cavalcata scudetto su un campo difficile come quello del Napoli. Antonio Conte può uscire dal Diego Armando Maradona con un mezzo sorriso. Quando mancano 7 partite al termine, la sua squadra ha 9 punti di vantaggio sul Milan. Lo scudetto è sempre più vicino. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro a Sky Sport dopo la partita.



