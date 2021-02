Zielinski: "Superiori ma dovevamo essere più cattivi"

Interviste 25 Febbraio 2021 Fonte: Sky



"Abbiamo pagato i due gol presi in 10 minuti sul campo del Granada. C'è grande amarezza per tutti"





Interviste25 Febbraio 2021Sky"Abbiamo pagato i due gol presi in 10 minuti sul campo del Granada. C'è grande amarezza per tutti" Dispiacere nella voce di Piotr Zielinski, autore del temporaneo 1-0: "Dopo il gol fatto in avvio dovevamo essere più aggressivi e attaccarli di più. Eravamo superiori ai nostri avversari, l'1-1 ci ha complicato i piani poi nel secondo tempo abbiamo creato delle occasioni buone per fare altri gol. Abbiamo pagato i due gol presi in 10 minuti sul campo del Granada. C'è grande amarezza per tutti, dalla società a noi giocatori ai tifosi. Gattuso? Siamo tutti uniti e daremo tutto. Ora bisogna concentrarsi sul campionato, a partire dalla sfida di domenica contro il Benevento, e guadagnare il miglior piazzamento possibile per fare grandi cose in Europa l'anno prossimo".



Dispiacere nella voce di Piotr Zielinski, autore del temporaneo 1-0: "Dopo il gol fatto in avvio dovevamo essere più aggressivi e attaccarli di più. Eravamo superiori ai nostri avversari, l'1-1 ci ha complicato i piani poi nel secondo tempo abbiamo creato delle occasioni buone per fare altri gol. Abbiamo pagato i due gol presi in 10 minuti sul campo del Granada. C'è grande amarezza per tutti, dalla società a noi giocatori ai tifosi. Gattuso? Siamo tutti uniti e daremo tutto. Ora bisogna concentrarsi sul campionato, a partire dalla sfida di domenica contro il Benevento, e guadagnare il miglior piazzamento possibile per fare grandi cose in Europa l'anno prossimo".