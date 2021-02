Koulibaly: "Uscire così fa male"

Interviste 25 Febbraio 2021 Fonte: Sky



Interviste25 Febbraio 2021Sky"Ora dobbiamo pensare al campionato per arrivare nelle prime quattro. Non abbiamo più scuse" Tocca a Kalidou Koulibaly raccontare l'amarezza del gruppo per il mancato approdo agli ottavi: "Volevamo andare avanti in Europa League e uscire oggi così ci ha fatto male - spiega il difensore a Sky - ora dobbiamo pensare al campionato per arrivare nelle prime quattro. Non abbiamo più scuse, dobbiamo inseguire questo obiettivo. Sappiamo che sarà dura ma dobbiamo dare tutto. La Champions è importante per tutti e dobbiamo raggiungerla a tutti i costi".



