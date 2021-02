Voci dal Forum: Le mozzarelle

Cronaca25 Febbraio 2021Forum SoloNapoli - DarioÈ comodo e facile prendersela con Gattuso, che ha sicuramente le sue colpe, ma non così gravi come quelle di chi ha comprato Lobotka, Politano, Petagna, Rrahmani, Ounas Fuori anche dall'Europa League: l'ennesimo flop di questa stagione tutta da dimenticare. Ad ogni modo, anche quest'altro flop non sorprende più di tanto. È comodo e facile prendersela con Gattuso, che ha sicuramente le sue colpe, ma non così gravi come quelle di chi ha comprato Lobotka, Politano, Petagna, Rrahmani, Ounas e altre mozzarelle, mentre ha lasciato andare via Rog, Younes, che sarà convocato nella nazionale tedesca, in precedenza Zapata e qualcun altro. Suvvia, soffermiamoci per un momento sulle operazioni di mercato di cui sopra, non dovrebbe risultare difficile comprendere che Gattuso non è il problema, almeno quello principale, ma che il vero problema è nella gestione societaria e nell'assoluta incompetenza di chi è a capo dello scouting. Il Napoli è un'abbuffata di mozzarelle di scadente qualità. Niente a che vedere con quelle di Mondragone, o Battipaglia. La squadra azzurra è composta da professionisti dell'ammutinamento, pieni di odiosi tatuaggi e appiccicosa brillantina e imbattibili nel battere cassa, con a capo il più somaro, presuntuoso e supponente dei presidenti. Che squallore! Buon per noi che abbiamo già quaranta punti e che gli avversari si siano accorti in ritardo della nostra scarsezza, delle tante mozzarelle, altrimenti sarebbero stati guai.

La partita. Si mette al meglio per il Napoli, che passa subito in vantaggio con Zielinski. Dopo il goal, inspiegabilmente si rintana in difesa e il Granada fa un figurone. Gli spagnoli a metà tempo trovano il meritatissimo pareggio sull'ennesima marcatura che salta. Nel secondo tempo Fabian riporta in vantaggio il Napoli e null'altro, vuoto assoluto. Alla fine gli azzurri battono il Granada, ma dicono addio all'Europa.

Della partita, salvo solo Zielinski e a stento Meret, Fabian, K2 e Baka. Il resto meglio non parlarne. Ghoulam, subentrato nella ripresa, è apparso in palla ed è l'unica buona notizia della serata.