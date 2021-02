Voci dal Forum: Aure', quel tempo...



Cronaca 18 Febbraio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Voto complessivo alla squadra 4,5. I peggiori: Di Lorenzo 2; Politano 3; Insigne 3. All'allenatore Gattuso 4, e l'aggiu trattat'





La partita odierna contro il Granada è sicuramente d'annoverare tra quelle più brutte mai giocate dal Napoli. Non ci sono alibi per giustificare uno sconcio simile. La partita ha evidenziato tutta la pochezza della rosa, composta da atleti, si fa per dire, di poco carattere, assoluta assenza di doti tecniche e colpevolmente sopravvalutati, a cominciare dal loro capitano, bravo a mettersi in mostra quando c'è da fare un ammutinamento per cacciare un allenatore come Ancelotti. Se qualcuno nutre ancora dubbi, si veda e si riveda la partita odierna. Della rosa di cui sopra, a mio sommesso avviso, se ne salvano due, Lozano e K2, e se migliorano ancora altri due, Fabian e Meret. Tutto il resto da cedere al migliore offerente, ammesso che ci sia qualche pazzo disposto a comprarli.

Il Granada è stata una condanna anche e soprattutto per Gattuso. Non è possibile che dopo un anno, dico un anno, non ci sia uno straccio di gioco e che si subiscano goals come quelli di oggi. Quel lato destro è diventato un colabrodo e gli avversari di turno, non importa quanto siano bravi, imerversano in continuazione. Quel Di Lorenzo non sa difendere ed è sempre in attacco, dove produce un cross decente ogni dieci anni. E Gattuso? Gattuso lascia fare. Non gli impone, come dovrebbe, di non oltrepassare la metà campo. Dall'altro lato c'è Mario Rui e il talento di Fratte, pernacchia eduardiana. L'avete visto oggi il talento di Fratte? Quello è, non aspettatevi altro. Riguardo Osimhen, sarà pure a corto di condizione (quanti anni occorrono a un ragazzo di ventuno anni per trovarla?), ma stoppare la palla come fa lui non si vede neanche in promozione. E mi fermo, perché non mi va di sparare sulla Croce Rossa.

La partita. Sono bastati due minuti al Granada per chiuderla. Al 19° su un comodo cross per un difensore Di Lorenzo si fa beffare. In elevazione salta mezzo centimetro da terra. Al 21° Politano, preso da follia, regala palla agli avversari, che approfittano della mancanza di Di Lorenzo sulla fascia, era impegnato a contare le stelle, e trafiggono per la seconda volta Meret, chiudendo la partita e assicurandosi molto probabilmente la qualificazione.

Granada - Napoli 2-0.

Ad ogni modo, il peggiore è ADL, il cosiddetto presidentissimo. L'uomo che ha in organigramma 4 familiari e il commercialista di famiglia. L'uomo che non sa cosa sia il rischio d'impresa e al quale il Napoli ha salvato didietro e affari. Quello che si vive oggi è principalmente colpa sua. Aure', il tempo della moglie ubriaca e botte piena è finito. 'A zizzenella è fernuta! Aure', mala tempora currunt!