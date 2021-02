Gattuso: "C'è rammarico per l'eliminazione"

Interviste25 Febbraio 2021Sky"Anche stasera abbiamo preso un gol assurdo ed evitabile. Però poi non ricordo nessun altro pericolo creato dal Granada" "Abbiamo preso un gol assurdo anche oggi, in tre contro uno in area. Dopo non ricordo altre azioni del Granada, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto, senza rammarico. Nelle due partite abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più di loro". Parola di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-1 inflitto dal suo Napoli al Granada, risultato che non ha però consentito agli azzurri di accedere agli ottavi di finale di Europa League. Considerazioni di campo, accompagnate da uno sfogo: "Io penso che chi ci rappresenta deve far rispettare le squadre italiane di più in Europa, in questi tre giorni si è visto di tutto. Nel primo tempo si è giocato 17-18 minuti, nel secondo non vi dico. Ci metto la mano sul fuoco: se una squadra italiana si permette di interpretare una partita in Europa così, il giorno dopo siamo sui giornali".



"Se qualcuno deve pagare, quello al massimo sono io"

Gattuso guarda al futuro, tutelando il gruppo: "La squadra deve stare tranquilla, la gente deve rompere le scatole solo al sottoscritto, io sono il primo responsabile. Se c'è qualcuno che deve pagare, quello al massimo sono io". La testa ora va al campionato: "Tra due giorni e mezzo abbiamo un'altra partita, dobbiamo continuare così e aspettare i rientri - spiega l'allenatore - se pensiamo che ci mancano ancora 15 partite di campionato, 16 con il recupero, capiamo che ci sono ancora tantissimi punti a disposizione. Non dobbiamo deprimerci, dobbiamo sapere quello che facciamo e dare continuità". Spazio anche ai commenti sui singoli: "Ghoulam un rinforzo per il futuro? Oggi ci ha messo grande qualità, grande impegno e può darci una mano. Noi però ora abbiamo bisogno davvero di tutti. Qui abbiamo fatto tanti gol con i subentrati e ora ci mancano tanti giocatori. Come ho visto Mertens? Meglio, gli fa meno male la caviglia e la corsa è più fluida. Oggi abbiamo esagerato, facendogli giocare più di 30 minuti ma sicuramente va meglio. Osimhen ha avuto un trauma cranico a Bergamo, ci sono dei protocolli medici da rispettare".



