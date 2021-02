Gasperini: "Abbiamo rischiato di brutto"

"L'abbiamo vinta perché abbiamo creato tanto, ma la direzione di gara è stata pesantissima e il Napoli è forte"





Interviste21 Febbraio 2021TMW"L'abbiamo vinta perché abbiamo creato tanto, ma la direzione di gara è stata pesantissima e il Napoli è forte" Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Vincere una partita così in questo modo, resa molto complicata, oltre le nostre possibilità, è una grande spinta per mercoledì. E' un risultato fondamentale, ci mette bene in classifica e ci fa arrivare alla sfida col Real nelle condizioni migliori almeno dal punto di vista del morale. Sono come uno che è passato sotto un treno e non si è fatto niente. Abbiamo rischiato di brutto oggi, è andata bene così. L'abbiamo vinta perché abbiamo creato tanto, ma la partita era una trappola. Questo tipo di partite di cartello sono molto difficili, è stata davvero una gara pesante".



