Atalanta-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 21 Febbraio 2021 Fonte: TuttoNapoli



Gattuso può sorridere perché tornano convocati e quindi a disposizione dopo il Covid, Koulibaly e Ghoulam





L'obiettivo del Napoli di Gattuso è ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta nella partita d'andata di Europa League contro il Granada. Gli azzurri se la vedranno contro l'Atalanta in un match chiave in ottica Champions League. Detto che va ancora recuperata la partita del girone d'andata contro la Juventus, ma potrebbe essere giocata quando ormai sarà troppo tardi per rientrare in zona Champions per cui quello di domani sarà uno scontro diretto tra le due compagini per il quarto posto. I partenopei hanno vinto soltanto una delle ultime sei gare con i bergamaschi e sono in emergenza. Gennaro Gattuso resta privo di molti elementi: Mertens, Petagna, Ospina, Hysaj, Demme, Manolas e Lozano saranno assenti dalla difficile trasferta di Bergamo.



LE ULTIME SULL'ATALANTA - In quattro giorni i nerazzurri sono chiamati ad affrontare prima il Napoli di Gattuso e poi il big match di Champions contro il Real Madrid. Davanti a Gollini ci saranno Toloi, Romero e Djimsiti, mentre a centrocampo Gasperini potrebbe far riposare Freuler, optando per la coppia Pessina-De Roon. Emergenza sulle corsie esterne visto l'infortunio di Hateboer: sulla destra Sutalo è favorito su Maehle, non al meglio, ma comunque convocato, Gosens sulla corsia sinistra. Malinovskyi dovrebbe piazzarsi sulla trequarti insieme ad Ilicic, mentre Muriel è in leggero vantaggio su Zapata per il ruolo di punta centrale.



LE ULTIME SUL NAPOLI - Napoli che fa la conta degli infortunati e degli acciaccati, ma Gattuso può sorridere perchè tornano convocati e quindi a disposizione dopo il Covid, Koulibaly e Ghoulam. Politano si aggiunge alla lista dei convocati nonostante il problema fisico al costato accusato durante il match col Granada, ma resta comunque in dubbio. Meret sarà tra i pali e la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani (in ballottaggio con il senegalese), Maksimovic e Mario Rui. In mediana Fabian Ruiz potrebbe affiancare Bakayoko, mentre in attacco Osimhen agirà da prima punta. Sulle fasce ipotesi Elmas a destra in ballottaggio con Politano, Zielinski trequartista e Insigne sulla sinistra.



Queste le probabili formazioni:



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Sutalo, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.