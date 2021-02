Paura per Osimhen, sviene in campo a Bergamo

Victor Osimhen, in seguito all'infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali di Atalanta-Napoli, si è sottoposto a esami con esito negativo. Il calciatore resterà a Bergamo fino a domani sotto l'osservazione clinica del Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico



Paura nel finale del match tra Atalanta e Napoli, terminata sul risultato di 4-2 per la Dea di Gasperini. Al 90' l'attaccante nigeriano Osimhen ha perso i sensi dopo aver battuto violentemente la testa a terra in seguito ad una caduta dopo uno scontro di gioco. Attimi di panico e mani tra i capelli per compagni e avversari, con il calciatore trasportato fuori dal campo in barella. Dopo i primi soccorsi (è intervenuto il professor Canonico) ha poi ripreso i sensi nell'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove verrà sottoposto ad accertamenti. La situazione sembra essere più serena con il calciatore vigile e reattivo.

Victor Osimhen, in seguito all'infortunio con trauma cranico subìto nei minuti finali di Atalanta-Napoli, si è sottoposto a esami con esito negativo. Il calciatore resterà a Bergamo fino a domani sotto l'osservazione clinica del Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico