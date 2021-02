Il Napoli in silenzio stampa

Interviste 21 Febbraio 2021 Fonte: TMW



Interviste21 Febbraio 2021TMWNessun tesserato ha parlato dopo la sconfitta contro l'Atalanta Il Napoli è in silenzio stampa da questa sera per decisione della società. Dopo il ko contro l'Atalanta, gli azzurri hanno perso ulteriore terreno in vista della corsa alla prossima Champions League. Resta da capire per quanto tempo i tesserati non si presenteranno davanti ai microfoni.