Cronaca21 Febbraio 2021Forum SoloNapoli - DarioNon c'è rabbia, né delusione, né quant'altro, ma si spande in lungo e in largo un solo sentimento, quello della pena È strano. La sconfitta, come quella contro l'Atalanta, l'ennesima, mi lascia indifferente, che poi è uno stato che è diretta conseguenza della rassegnazione. Non l'avrei mai detto. Non c'è rabbia, né delusione, né quant'altro, ma si spande in lungo e in largo un solo sentimento, quello della pena. Io avere pena della squadra che amo? Brutto segno! In più, come accennato sopra, c'è rassegnazione, ovverosia la certezza di recitare, in futuro, un ruolo come quello dell'Udinese. L'attuale presidenza, che è stata una catastrofe, sì una catastrofe, non dà spazio ad altro: ammazza ogni speranza, spegne ogni entusiasmo, annega proprio nella rassegnazione ogni briciolo di passione. I giornalisti-zerbino dicono che il Napoli ha un bilancio florido e che da dieci anni è in Europa. Bilancio florido per vincere cosa? Tutti continuano ad avere bilanci malati e plusvalenze fasulle, ma intanto vincono. Da dieci anni in Europa per fare cosa? Per non superare mai gli ottavi in champions ed essere puntualmente eliminati in Europa league. Inoltre, a livello strutturale la società ha niente di niente, cioè 0. Non ha un settore giovanile, non ha un centro di proprietà, non ha un campo di proprietà, non ha uno stadio, non ha una sede, non ha, ripeto, niente. Ha, in compenso, contratti chilometrici, chiacchiere in abbondanza, progetti quinquennali a iosa, ma solo e sempre sulla carta. Non mi meraviglia che nessuno vuole venire a Napoli e che nessuno di chi già c'è e che sia appena discreto, voglia rinnovare. Con tale presidente, come dare loro torto? Inoltre, un presidente che è stato capace di esonerare uno come Ancelotti. Ma stiamo scherzando? Il buon Carlo aveva capito il problema e si apprestava a risolverlo: Insigne in panchina o tribuna, gli acquisti di Lozano, Fabian, Ibra e James. Gli occorreva un po' di tempo e sarebbe stato un grande Napoli. Il cosiddetto presidentissimo lo esonerò e gli preferì Insigne e i suoi capricci. I risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Per quanto riguarda la partita odierna, data la pena che mi ha provocato, do solo il risultato, evidenziando che quel 4-1 rifilato all'Atalanta all'andata, i bergamaschi ce l'hanno fatto pagare caro: due sconfitte con le quali diamo addio alla finale di coppa Italia e salutiamo la zona champions.

Atalanta - Napoli 4 - 2.

Un'ultima cosa, ma proprio l'ultima. Volete bene al Napoli? Allora, abbandonatelo! Almeno fino a quando ci sarà questo presidente. ADLout