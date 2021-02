Voci dal Forum: Non prendetevela con Gattuso

Cronaca 31 Gennaio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Cronaca31 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - DarioMa con Giuntoli e il suo presidente! Il Napoli ha una rosa quantitativamente ragguardevole, ma qualitativamente scarsa No, non prendetevela con Gattuso, perché questi sono, quelli che avete visto contro il Parma. Prendetevela, invece, con chi al calciomercato acquista mozzarelle neanche di bufala e con chi ha il solo scopo di salvaguardare il bilancio per il suo tornaconto personale. Prendetevela, quindi, con Giuntoli e il suo presidente! Il Napoli, praticamente, ha una rosa quantitativamente ragguardevole, ma qualitativamente scarsa. L'unica nota positiva, oggi, è il risultato, per il resto un velo pietoso.

Brevemente sulla partita e alcune considerazioni. Il Napoli riesce a passare in vantaggio nel primo tempo su azione personale di Elmas, uno dei pochi a salvarsi. Nel secondo tempo, quando il Parma, non il Real Madrid, aveva chiuso il Napoli nella sua metà campo, gli azzurri sono riusciti a raddoppiare, con un po' di fortuna, con Politano e a chiudere la partita. Che impresa! Roba da raccontare ai posteri.

La partita col Parma ha messo in evidenza l'estrema debolezza della fascia sinistra, coperta da due, Insigne e Mario Rui, che a stento superano i due metri. Gli avversari, chiaramente, attacceno sempre su quella fascia e sistematicamente creano pericoli. Mario Rui non sa né difendere, né attaccare, mentre Insigne si limita solo a rincorrere gli avversari, senza mai contrastarli. Ogni tanto il cosiddetto talento di Fratte "ingarra" qualcosa e giù lodi sperticate. Montefusco, che reputo, anzi reputavo conoscitore di calcio, si è azzardato a fire che Insigne è uno dei più forti giocatori europei. Roba da matti! Inspiegabilmente viene tenuto sempre in campo. Della serie: facciamoci del male.

Restando in difesa, quel Manolas ogniqualvolta cade a terra, pare investito da un autotreno. Che affare la Roma nel cederlo!

A centrocampo Elmas ha fatto intravedere qualcosa di buono, mentre Elma ci ha messo il solito impegno, ma solo quello. Zielinski? Solita solfa.

In attacco non male Petagna e ottimo Lozano, autentico fuoriclasse in un'armata di...lasciamo perdere.

L'unico appunto che si può muovere a Gattuso è il seguente: questa squadra non sa pressare e, quando lo fa, spreca energie preziose.

Il Napoli ha bisogno di ritrovare il miglior Fabian e farlo giocare nel ruolo che gli si addice e, soprattutto, di far sedere in panchina, una volta e per sempre, qualche fantomatico talento. Tanto per esser chiari, vedrei un centrocampo co Demme, Fabian e Zielinski. Sugli esterni Lozano ed Elmas con a centro dell'attacco Petagna, in attesa di Osimhen.

Azzardo un consiglio. Con l'Atalanta in difesa giocherei con Manolas, Maksi, centrali, mentre ai lati Di Lorenzo e K2. Credo non ci sia altra soluzione, in considerazione del fatto che il cosiddetto presidentissimo ha ritenuto di non intervenire sul mercato. Bilancio a posto, e allora? Boh!

Per la cronaca. Al Maradona di Napoli: Napoli -Parma 2 - 0.