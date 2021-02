Il Napoli torna a vincere in campionato

Il Napoli batte 2-0 il Parma nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona'. A decidere la partita le reti di Elmas al 32' e Politano all'82'. Gli azzurri agganciano Roma e Lazio al 4° posto con 37 punti, mentre gli emiliani restano fermi in penultima posizione a quota 13.



Il Parma difende a quattro e battaglia molto a centrocampo. Gli azzurri si trovano poco in avvio, tenuti a bada dagli uomini di D'Aversa. Gagliolo si fa ammonire per un fallo su un veloce Lozano. Manolas e Koulibaly non sembrano in serata di grazia, perdendo qualche pallone di troppo. Ci prova Insigne all'8' ma non impegna più di tanto Sepe. Il Parma chiude ogni spazio e il Napoli non trova la profondità. La partita è bloccata, manca il guizzo che potrebbe cambiarla. E arriva provvidenzialmente al 31' quando Elmas s'incaponisce in un'azione personale che lo premia al centro dell'area di rigore, tiro e Sepe battuto. Al 42' nuova occasione per Lozano, destro al volo fuori di poco. Termina così il primo tempo.



Nella ripresa Hernani per Grassi tra gli emiliani. Nessun cambio per Gattuso. Gialloblu più aggressivi e Napoli che non riesce a sfruttare i pochi spazi a disposizione. Cornelius è pericoloso al 52' ma tira male. Insigne prova il tiro a giro al 59', unico lampo in un match addormentato. La frittata arriva qualche minuto dopo quando Brugman la mette dentro, ma per fortuna è fuorigioco. Gattuso fiuta il pericolo, manda fuori Petagna per Politano. Ci prova anche Kurtic di testa; in campo ormai c'è solo il Parma. Entra Bakayoko per Zielinski. Ma il Napoli continua a soffrire, si rintana in difesa dell'1-0. Doppio cambio, entrano Hysaj e Maksimovic. D'Aversa manda in campo Man e Cyprien. Come un lampo - liberatorio - Politano si trova all'81' in un'ottima posizione per calciare e sigla il 2-0. L'attaccante va subito ad abbracciare Gattuso. Gli azzurri giocano con un'inedita difesa a tre, che all'occorrenza diventa a cinque. Gli emiliani accusano il colpo e non attaccano con la veemenza precedente. C'è il tempo per un clamoroso palo di Insigne. Non vuole entrare il suo centesimo gol.



