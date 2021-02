Napoli-Parma: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al San Paolo





Ospina 6 - Al 20' esce altissimo col pugno sugli sviluppi di un corner, il Parma per un tempo non crea nulla e nella ripresa si fa notare per un colpo di testa semplice semplice al 62'.



Di Lorenzo 6 - Si riprende la fascia, quando Lozano si sposta di qualche metro riesce ad arrivare sul fondo: difensivamente chiude su un cross diretto a Gagliolo al 58' e si oppone a Gervinho.



Manolas 6,5 - Lancia il Parma in ripartenza sbagliando un tocco semplice e centrale, Gervinho se lo divora con un stop al 7' poi poche sbavature se confrontato col compagni di reparto.



Koulibaly 6 - Mette una pezza sul buco che Gervinho apre nella marcatura di Manolas, Cornelius fisicamente potrebbe impensierirlo ma non ci riesce per buoni cinquanta minuti: al 53' scappa via, al 66' lo aggira e parte in avanti.



Mario Rui 6 - Accompagna Insigne sulla fascia, qualche volta attaccando l'interno. Poi mantiene la posizione, buona chiusura al 66' su Cornelius. (Dal 77' Hysaj SV)



Elmas 7 - Confermato dopo la buona prova contro lo Spezia, recupera in scivolata su Gervinho al 5'. Si inventa da solo il gol del vantaggio, facendosi quaranta metri di corsa sgusciando tra gli avversari come se fosse uno slalomista. (Dal 77' Maksimovic SV)



Demme 6 - Fornisce sempre un appoggio ai compagni in costruzione, anche se al 20' Insigne è libero e lui gliela allunga troppo. Non c'è Lozano a ricevere i passaggi in verticale? C'è Elmas, come in occasione del vantaggio. In fase di non possesso va a metterci sempre il piedino, è fortunato quando perde palla e Gervinho innesca l'1-1 in fuorigioco. Troppo cattivo nei contrasti, il giallo è sacrosanto.



Zielinski 6 - Facilita l'uscita centrale con Demme proponendosi per ricevere palla, anche allargandosi qualche metro in più sulla fascia. Sprazzi di qualità, comunque, abbinati ad un discreto dinamismo. (Dal 70' Bakayoko 6 - Con lui aumentano centimetri e chili per rinforzare la mediana, sgancia un destro potente che scheggia il palo)



Lozano 6,5 - Gagliolo non lo mantiene sin dal minuto zero, quando arriva sul fondo guadagna quantomeno un corner. Nel finale del primo tempo si avvita e di piede si rende pericoloso. Prova l'apertura d'esterno per Petagna nella ripresa, va troppo lungo. Si sposta al centro e continua a collezionare ammonizioni per gli avversari.



Petagna 6 - Stringe i denti e parte dal 1' nonostante non sia al 100%: stop non eccelso in area all'8', meglio al 28' quando smista su Zielinski da boa centrale. Utile il movimento sull'1-0 di Elmas, così come il passaggio che Lozano metterà a lato. (Dal 63' Politano 6,5 - Non trova enormi spazi dove liberare il suo talento, se non al 74' quando viene subito fermato. Poi si ritrova da solo al limite dell'area e mette al sicuro il risultato)



Insigne 6,5 - Nel giro dei primi cinque minuti prova il tiro in un paio di occasioni, al 18' spreca un buon pallone nella trequarti offensiva. Gli avversari, quando ha la palla, gli negano il tiro a giro: utile il movimento con cui porta via un difensore e lascia spazio ad Elmas, così come la giocata per liberare Petagna a fine primo tempo. Colpisce il palo nel finale.



Gattuso 6,5 - Conferma il 4-1-4-1 visto contro lo Spezia, con due cambi di formazione considerando i quattro impegni in due settimane. Il Parma non pressa, lascia spazi ed il Napoli riesce a costruire in alternanza sfruttando Elmas e Zielinski ai lati di Demme: la manovra però è brutta esteticamente e qualitativamente è povera di idee e conclusioni in porta nella prima mezz'ora, fino all'invenzione in solitaria di Elmas - e ad un'azione sull'asse Insigne-Petagna-Lozano - ci sono diversi errori anche semplici in fase d'appoggio. Nella ripresa gestione iniziale, poi il Parma guadagna metri ed i suoi abbassano pericolosamente il ritmo, seppur mantenendo lo stesso atteggiamento. Con i cambi nella ripresa ne esce fuori una formazione estremamente difensiva, un 3-4-2-1 con Hysaj e Di Lorenzo esterni, ma il Parma regala l'occasione del 2-0 e Politano è cinico - ed il Napoli nei minuti restanti si sblocca anche mentalmente. Non ricorderemo questa partita per la bellezza e per i gesti tecnici - difesa bassa e contropiede poco eleganti ma efficaci -, ma con questo risultato può scacciare per qualche ora le critiche che lo sommergono da un po'.

(claudio russo)