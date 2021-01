Koulibaly: "Siamo pronti a tutto"

Interviste 30 Gennaio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Sappiamo quello che dobbiamo fare contro il Parma e vogliamo dare il mille per cento per Gattuso"





Interviste30 Gennaio 2021Corriere dello Sport"Sappiamo quello che dobbiamo fare contro il Parma e vogliamo dare il mille per cento per Gattuso" Un gruppo fantastico (e di valore) agli ordini di Gattuso. Questo, in sintesi, il pensiero di Kalidou Koulibaly, arrivato alla vigilia dell'impegno casalingo contro il Parma. “Siamo in un momento strano, siamo in difficoltà e sappiamo che sul campo dobbiamo fare di più perché siamo una squadra forte. Ora testa alta come con lo Spezia, colmiamo i difetti e guardiamo avanti - ha detto il difensore a Radio Kiss Kiss Napoli -. Abbiamo una delle rose più forti dove ho mai giocato, questo ci darà una spinta in più per fare meglio. Crediamoci, con entusiasmo possiamo fare qualcosa di grande".



A partire dalla sfida di domani contro il Parma. "Sarà difficile, loro verranno per vincere ma abbiamo bisogno di punti. Saremo pronti a tutto. Gattuso ci aiuta, ci dà la spinta e la fiducia giusta per dare il massimo. Vuole i risultati e noi dobbiamo mostrare di essere una grande squadra pronta a lottare per la parte alta della classifica. Meglio il 4-2-3-1 o il 4-3-3? Conta la nostra interpretazione. Dobbiamo ritrovare solidità, dipende anche da noi difensori. Vogliamo tornare ad essere i meno battuti. Essere la seconda miglior difesa e aver subito 6 sconfitte è strano. Concentriamoci nel leggere meglio le partite per non perderle. Dobbiamo equilibrarci”.



Il Napoli è attualmente sesto in classifica con una gara da recuperare ma Koulibaly non ci fa troppo caso. "Guardo solo avanti. E chi vedo avanti, lo voglio dietro il Napoli. A febbraio ci giochiamo tutto, dovremo essere pronti da domani. Dobbiamo prepararle bene, vincendo domani prenderemmo slancio". Infine una battuta sul gol di tacco realizzato in Coppa Italia contro lo Spezia. "Non ci ho pensato, ho visto la palla veloce di Hysaj e ho segnato d'istinto. Era importante vincere e passare il turno per giocare una bella semifinale. Se segno, faccio bei gol, ma l'importante è la vittoria che porta gioia ed entusiasmo a tutti”. E sul recente episodio di solidarietà che lo ha visto protagonista: “È più importante farlo che farlo sapere. Tutti i giocatori danno il loro contributo alla città, non sono il solo a farlo in questo spogliatoio. Questa è la cosa più importante”.



