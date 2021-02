Politano: "Oggi bisognava vincere e si è vinto"

Entra, segna, chiude la partita e regala tre punti importantissimi a Gattuso. Matteo Politano è uno che non fa mai mancare il proprio contributo al Napoli, tornato a prendersi i tre punti in campionato con il 2-0 al Parma. “Oggi era fondamentale vincere - ha detto a Sky Sport -, ora ci aspettano tante partite difficili. Pensiamo a una gara per volta. Ci sono tante partite e siamo stati bravi a reagire e a guardare sempre avanti. Ci sono tanti calciatori forti e l'allenatore ha ampia scelta, cerchiamo di essere tutti pronti. Mi sento assolutamente integrato. Ora ci riposeremo e poi penseremo alla Coppa Italia”.