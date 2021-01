Milik, continua trattativa con l'Olympique Marsiglia

Prosegue anche la telenovela Milik, con l'Olympique Marsiglia che continua a spingere per portare in Ligue 1 l'attaccante polacco. Continuano i contatti tra i due club, alla ricerca di un'intesa che però non è ancora stata trovata: rimangono ancora 2 milioni di euro di distanza, visto che la società francese ne offre 7 di base fissa, mentre gli azzurri ne richiedono 9. Qualora venissero sistemate queste divergenze economiche, Milik dovrebbe poi rinnovare per due anni con il Napoli e trasferirsi all'Olympique Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. Toccherebbe dunque a lui risolvere le vecchie pendenze ancora in corso con il club azzurro e alcune clausole che il Napoli vorrebbe inserire nel suo nuovo contratto (come una percentuale in caso di rivendita a un club italiano). Restano dunque ancora diversi ostacoli da superare, anche se le parti continuano a parlarsi per trovare la quadratura del cerchio.



