Milik e Mertens, protagonisti su Instagram

Cronaca 21 Maggio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il botta e risposta tra i due dimostra che nonostante il polacco non sia più a Napoli, tra loro continua a esserci un bel rapporto d'amicizia





Cronaca21 Maggio 2021Corriere dello SportIl botta e risposta tra i due dimostra che nonostante il polacco non sia più a Napoli, tra loro continua a esserci un bel rapporto d'amicizia







Milik e Mertens, questione di...naso

A Mertens non è sfuggito lo scatto postato dal suo ex compagno di squadra e ha deciso di commentarlo prendendolo in giro: "Ancora fai fenomeno. Peccato per il naso", la battuta ironica del belga. La replica di Milik non si è fatta attendere ed è partito un siparietto "piccante": “In Polonia, il naso grande significa grande... (con un'emoticon della melanzana). Quindi il mio naso sta bene così“, ha risposto Milik aggiungendo varie emoticon che ridono. Il botta e risposta tra i due dimostra che nonostante il polacco non sia più a Napoli, tra loro continua a esserci un bel rapporto d'amicizia.



I due ex compagni, Milik e Mertens, hanno dato vita a un siparietto social tutto da ridere. L'attaccante polacco, che ora veste la maglia del Marsiglia, ha postato una sua foto che lo ritrae a petto nudo, con dietro un bellissimo panorama. Sotto lo scatto, che mette in bella mostra i suoi addominali, Milik ha stuzzicato i suoi follower scrivendo: "Quanti like oggi?". Tra i vari commenti ricevuti, non è mancato quello di Dries Mertens.Milik e Mertens, questione di...nasoA Mertens non è sfuggito lo scatto postato dal suo ex compagno di squadra e ha deciso di commentarlo prendendolo in giro: "Ancora fai fenomeno. Peccato per il naso", la battuta ironica del belga. La replica di Milik non si è fatta attendere ed è partito un siparietto "piccante": “In Polonia, il naso grande significa grande... (con un'emoticon della melanzana). Quindi il mio naso sta bene così“, ha risposto Milik aggiungendo varie emoticon che ridono. Il botta e risposta tra i due dimostra che nonostante il polacco non sia più a Napoli, tra loro continua a esserci un bel rapporto d'amicizia.