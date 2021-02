Milik dedica una storia su Telegram a De Laurentiis

L'attaccante ex Napoli ora in forza al Marsiglia ha condiviso una foto piuttosto enigmatica sul suo profilo Instagram ufficiale





San Valentino è il giorno degli innamorati. Sono molti i calciatori e personaggi che hanno dedicato un pensiero ai propri partner. Fra questi, però, ce n'è uno che ha pubblicato una foto piuttosto enigmatica. Si tratta di Arkadiusz Milik, attaccante ex Napoli ora in forza al Marsiglia, che ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram ufficiale nella sezione delle storie insieme al presidente Aurelio De Laurentiis. Non solo, i due nello scatto solo contornati da un cuore e a fare da colonna sonora agli hashtags "memories" e "happysaintvalentine" c'è l brano romantico Reality di Richard Sanderson. Un messaggio, quello di Milik, che lascia molti dubbi sul suo significato. Negli ultimi mesi al Napoli, l'attaccante polacco era stato al centro delle notizie di mercato che lo avevano visto vicino prima alla Roma e poi alla Juve.