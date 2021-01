Villas Boas: "Il Marsiglia è interessato a Milik"

Interviste 4 Gennaio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Non è l'unica opzione ma probabilmente è la più difficile perché parliamo di un giocatore importante"





Su Milik c'è anche il Marsiglia. La conferma è arrivata dallo stesso allenatore del club francese, Villas-Boas: "Siamo interessati, ma non ci sono trattative avanzate col Napoli o col calciatore. Nell'ultimo mercato non siamo riusciti a prendere l'attaccante che ci serviva, Milik non è l'unica opzione ma probabilmente è la più difficile perché parliamo di un giocatore importante. Sappiamo che, come tutti i club, non possiamo spendere troppo e da parte mia non ci sarà alcuna pressione sulla dirigenza". L'attaccante polacco, che ha il contratto in scadenza a giugno, quest'anno non ha giocato neanche un minuto con la squadra di Gattuso: è fuori rosa e adesso attende il trasferimento. L'Atletico Madrid, considerata anche la risoluzione con Diego Costa, aveva provato a intavolare una trattativa offrendo più o meno 6 milioni di euro e ricevendo un netto no da De Laurentiis.



