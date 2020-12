Milik potrebbe finire all'Atletico Madrid

Mercato 28 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Ma piace anche a Juve e Roma (il suo trasferimento nella Capitale in estate sembrava ormai cosa fatta)





Mercato28 Dicembre 2020Corriere dello SportMa piace anche a Juve e Roma (il suo trasferimento nella Capitale in estate sembrava ormai cosa fatta) Il futuro dell'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik potrebbe essere alla corte di Simeone, all'Atletico Madrid. Stando a quanto riferito dai quotidiani spagnoli Marca e AS, infatti, sarebbe lui l'indiziato numero uno per prendere il posto di Diego Costa, che ha chiesto la rescissione anticipata del contratto per questioni personali. Lo spagnolo potrebbe andar via già a gennaio, pertanto i Colchoneros si starebbero muovendo per riempire la casella in attacco.







Milik, che piace anche a Juve e Roma (il suo trasferimento nella Capitale in estate sembrava ormai cosa fatta), è finito nel mirino dell'Atletico Madrid già nella scorsa sessione di mercato e nonostante il mancato approdo in Spagna i Colchoneros hanno mantenuto i contatti con il suo entourage. L'addio anticipato di Diego Costa, potrebbe dunque spaianare la strada per il suo arrivo alla corte di Simeone. Tra l'altro, il polacco è stato messo fuori rosa dal Napoli e vuole giocarsi le sue chance per prendere parte ai prossimi Campionati Europei.



Il futuro dell'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik potrebbe essere alla corte di Simeone, all'Atletico Madrid. Stando a quanto riferito dai quotidiani spagnoli Marca e AS, infatti, sarebbe lui l'indiziato numero uno per prendere il posto di Diego Costa, che ha chiesto la rescissione anticipata del contratto per questioni personali. Lo spagnolo potrebbe andar via già a gennaio, pertanto i Colchoneros si starebbero muovendo per riempire la casella in attacco.Milik, che piace anche a Juve e Roma (il suo trasferimento nella Capitale in estate sembrava ormai cosa fatta), è finito nel mirino dell'Atletico Madrid già nella scorsa sessione di mercato e nonostante il mancato approdo in Spagna i Colchoneros hanno mantenuto i contatti con il suo entourage. L'addio anticipato di Diego Costa, potrebbe dunque spaianare la strada per il suo arrivo alla corte di Simeone. Tra l'altro, il polacco è stato messo fuori rosa dal Napoli e vuole giocarsi le sue chance per prendere parte ai prossimi Campionati Europei.