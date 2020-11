Voci dal Forum: Sconosciuta



Dopo la partita con il Real Sociedad mi ero illuso, ovverosia credevo che il Napoli avesse imboccato la strada giusta. Oggi, invece, fine delle illusioni. Il Napoli ripete sempre gli stessi errori e, soprattutto, manca di cattiveria agonistica. Quest'ultima è nel volto di Locatelli quando ha segnato su rigore, nelle urla di gioia incontenibili di De Zerbi a fine partita, in quel rincorrere il pallone da parte dei giocatori del Sassuolo fino all'ultimo secondo. Gattuso dovrebbe proiettare in continuazione ai suoi ragazzi, al chiuso dello spogliatoio, il volto di Locatelli, le urla di De Zerbi e la determinazione dei suoi ragazzi. In tal modo, forse, gli azzurri capirebbero cos'è la cattiveria agonistica. Al momento, è sconosciuta. Oggi, tanto per fare un esempio, Ciro, a cui voglio bene, è stato spettatore non pagante, ma lo è da alcune partite. Sarebbe meglio per lui se spendesse più tempo sul campo ad allenarsi, piuttosto che spenderlo sugli inutili social. Detto questo, oggi il Sassuolo è stato nettamente superiore al Napoli. Inutile girarci attorno e inutile accampare scuse. Si è perso perché si è meritato di perdere. Del resto, per paradosso, se mandi in campo quattro attaccanti e non hai attacco, come fai a vincere? No, l'avere tutti questi attacanti in campo, non mi convine proprio, come non mi convine questo 4-2-3-1. Ovviamente spero di sbagliarmi, ma temo di no.

Per quanto riguarda la partita, è di facile commento. Il Sassuolo, pur non avendo i suoi uomini migliori, utilizzando una tattica accorta e sfruttando l'inconsistenza e l'inesistenza dell'attacco del Napoli, ha vinto meritatamente al San Paolo per 2 - 0. Punto.

Di questa partita si salva il solo K2. Un quattro a tutti gli attaccanti. Una sufficienza stentata la raggiungono Hysaj, Manolas, Baka e Ospina. Sul finire della patita, Fabian, che in precedenza aveva riposato, correva ( si fa per dire ) come se avesse i calli. Gattuso? Non ci ha capito niente. E ho detto tutto.