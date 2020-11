Napoli-Sassuolo: arbitra Mariani

Cronaca31 Ottobre 2020Il NapolistaAll Var ci sarà Fourneau, l'arbitro diventato famoso per aver diretto Juve-Crotone Sarà Mariani l'arbitro di Napoli-Sassuolo, in programma domenica alle 18 al San Paolo. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Di Iorio e Scatragli. Quarto uomo è Pezzuto. Al Var c'è Fourneau, l'arbitro diventato famoso per aver diretto Juve-Crotone. Avar: De Meo.



