Gattuso: "Sprecate troppe occasioni"

Interviste 1 Novembre 2020 Fonte: Il Mattino



"Rigore su Osimhen? Dobbiamo parlare della partita. Non sta a noi giudicare l'operato degli arbitri"





Interviste1 Novembre 2020Il Mattino"Rigore su Osimhen? Dobbiamo parlare della partita. Non sta a noi giudicare l'operato degli arbitri" Gennaro Gattuso non cerca alibi e tira le orecchie al suo Napoli. «Abbiamo avuto tante occasioni senza saperle sfruttare. Potevamo fare di più, la sconfitta ci sta, non dobbiamo pensare alle decisioni dell'arbitro» ha ammesso a Sky Sport l'allenatore azzurro. «Il Sassuolo ti mette in difficoltà, palleggia molto bene, noi invece abbiamo avuto troppa frenesia. Possiamo e dobbiamo fare meglio, senza pensare a quello che abbiamo sbagliato oggi».



«Dovevamo chiudere meglio il campo, ma abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo fatto entrare Zielinski e Elmas che da un mese non giocavano e devono riprendere il ritmo» ha continuato Gattuso. «Non eravamo in partita, ma prima del rigore potevamo fare gol, potevamo far male nella loro metà campo. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare alcune situazioni per i nostri attaccanti. Non pensiamo a ciò che dicono in giro, a scudetti e non scudetti, ma vogliamo arrivare tra le prime quattro. È un campionato complicato, sono tutte gare difficili. Rinnovo? Mi è successo anche al Milan, quando parlo di rinnovo poi non ne vinco una», ha concluso con una battuta.



Gennaro Gattuso non cerca alibi e tira le orecchie al suo Napoli. «Abbiamo avuto tante occasioni senza saperle sfruttare. Potevamo fare di più, la sconfitta ci sta, non dobbiamo pensare alle decisioni dell'arbitro» ha ammesso a Sky Sport l'allenatore azzurro. «Il Sassuolo ti mette in difficoltà, palleggia molto bene, noi invece abbiamo avuto troppa frenesia. Possiamo e dobbiamo fare meglio, senza pensare a quello che abbiamo sbagliato oggi».«Dovevamo chiudere meglio il campo, ma abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo fatto entrare Zielinski e Elmas che da un mese non giocavano e devono riprendere il ritmo» ha continuato Gattuso. «Non eravamo in partita, ma prima del rigore potevamo fare gol, potevamo far male nella loro metà campo. Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare alcune situazioni per i nostri attaccanti. Non pensiamo a ciò che dicono in giro, a scudetti e non scudetti, ma vogliamo arrivare tra le prime quattro. È un campionato complicato, sono tutte gare difficili. Rinnovo? Mi è successo anche al Milan, quando parlo di rinnovo poi non ne vinco una», ha concluso con una battuta.