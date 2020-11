Napoli-Sassuolo: il tabellino

Cronaca 1 Novembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



I dati della gara valida per la sesta giornata di campionato





NAPOLI-SASSUOLO 0-2 (0-0)



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj (25' st Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens (25' st Elmas), Lozano (20' st Petagna); Osimhen. A disposizione: Meret, Contini, Rrahmani, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam, Zielinski, Lobotka, Demme. All.: Gattuso.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches (43' st Marlon), Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Muldur (36' st Kyriakopoulos), Traoré (23' st Defrel), Boga (36' st Obiang); Raspadori (43' st Bourabia). A disposizione: Pegolo, Turati, Vitale; Peluso, Piccinini, Steau. All.: De Zerbi.



ARBITRO: Mariani di Aprilia



MARCATORI: 14' st rig. Locatelli, 50' st Lopez



NOTE: Il Var ha annullato un gol a Manolas (N) al 46' st per fuorigioco. Ammoniti: Manolas, Ospina (N); Locatelli, Bourabia (S). Recupero: 1' e 6'