Napoli-Sassuolo: i voti agli azzurri

Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta in casa





Ospina 6 - Koulibaly e Manolas fanno buona guardia, uscita altissima su Chiriches in occasione di un corner - il giusto per disturbarlo. Immenso su Boga al 43', spiazzato da Locatelli sul rigore.



Di Lorenzo 5 - Rogerio lo manda a vuoto dopo pochi minuti, e Boga pure lo mette in difficoltà. Offensivamente resta più basso nel primo tempo, in avvio di ripresa di nuovo Rogerio gli va via. Commette fallo da rigore su Raspadori per completare una prestazione faticosa.



Manolas 6 - Le assenze di Djuricic e Caputo sulla carta lo aiutano, Raspadori è tutt'altra cosa e su Boga scivolata efficace al 25'. Un secondo tempo a galleggiare



Koulibaly 6 - Monumentale in Spagna, chiude subito su Raspadori in allungo. Traoré al 28' lo salta in un tocco, ma è l'unica chance; poco più tardi si invola in un'intemerata offensiva sulla fascia. Tra i migliori, e la dice lunga sui restanti.



Hysaj 6 - Il suo diretto avversario è…un terzino adattato ad esterno: ha lo spazio per andare in avanti, ed è attento ai palloni in diagonale per Traorè. (Dal 70' Mario Rui 5,5 - Potrebbe spingere molto di più)



Fabian 5 - Si riappropria del centrocampo, anche se Locatelli non perde tempo ad andargli addosso. Al tiro è murato da Consigli al 33', poi si perde tra le maglie avversarie e si barcamena a fatica.



Bakayoko 6 - Nemmeno con il miglior Allan si avvertiva la sensazione dominante dal punto di vista fisico, pulitissimo su Boga al 19'. Almeno nei contrasti si fa sentire, una presenza in mezzo al campo c'è.



Politano 6 - Ex di giornata, sbaglia uno stop interessante al 26' e rispetto a Lozano non riesce a trovare un numero adeguato di spunti nel primo tempo. Decisamente meglio nella ripresa, quando è più coinvolto e gioca molti più palloni. (Dal 78' Zielinski SV)



Mertens 5 - Prima conclusione dopo 3', quando si attacca a destra si propone per dettare il passaggio: il tiro al 27' è alto, poi porge a Fabian un buon pallone. Però sostanzialmente poca roba, se non una punizione deviata da Consigli. Male anche a metà ripresa con una conclusione in solitaria messa sul fondo. (Dal 70' Elmas 5,5 - Ci prova, ma non è giornata per nessuno)



Lozano 5 - Cerca l'imbeccata per Osimhen al 10', poi emula Insigne tagliando verso l'interno col pallone - ma non è la stessa cosa. Rischia moltissimo al 42' su Traoré, non conferma i buoni propositi visti in Spagna. (Dal 65' Petagna 5,5 - L'alternativa tattica non si concretizza in occasioni degne di nota)



Osimhen 5 - Dopo il rosso ingenuo con la Real Sociedad, non è cattivo sottoporta all'11' davanti ad un Consigli che salva miracolosamente. E nemmeno al 33', quando conclude di potenza senza controllo. Anticipa Consigli in avvio di ripresa, impatta male di testa. Il periodo di adattamento un giorno terminerà, c'è da rimanere tranquilli ed avere pazienza.



Gattuso 5 - Tanti cambi rispetto all'Anoeta, e pressing alto a partire dagli attaccanti per disturbare la costruzione di De Zerbi - che si schiera a specchio: la squadra ha spazi per attaccare e prova a sorprende la linea difensiva avversaria, soffre un po' contro la velocità del palleggio neroverde. Al tempo stesso le occasioni arrivano, il Sassuolo concede ma i suoi mancano della cattiveria necessaria (al 45' 10 tiri, 3 in porta). De Zerbi la imposta come vuole, fino a trovare il vantaggio: la reazione si tramuta nel doppio centravanti ed in altre occasioni poco incisive sotto porta - anche importanti, peraltro. Cambi in ritardo, viste le prestazioni insufficienti di chi esce, ma non determinanti: il Sassuolo non domina, ma ai punti merita più di un Napoli impreciso e più caotico del solito. Vedere Maxime Lopez scartare tutta la difesa è stato desolante.

(claudio russo)