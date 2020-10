Politano: "Perdere partita del genere lascia amarezza"

Interviste 22 Ottobre 2020 Fonte: SSC Napoli



"Ora però bisogna risollevarsi e reagire, già a partire da domenica in campionato"





Interviste22 Ottobre 2020SSC Napoli"Ora però bisogna risollevarsi e reagire, già a partire da domenica in campionato" Matteo Politano si associa alla analisi del tecnico Gattuso nella lettura della gara contro l'AZ: "Bisognava concretizzare ed essere più cattivi sotto porta. Abbiamo creato poco, ma dovevamo sfruttare le occasioni. Peccato perchè loro si sono quasi solo difesi ed avevamo in mano il pallino del gioco".



"Ora però bisogna risollevarsi e reagire, già a partire da domenica in campionato. Non dobbiamo abbatterci perchè la prestazione della squadra c'è stata. E' mancato solo la concretizzazione ma sappiamo che possiamo fare molto meglio"



"Siamo consapevoli della nostra forza e continuando a lavorare in questo modo poi i risultato arriveranno. Vogliamo essere competitiv in tutte le competizioni"



Matteo Politano si associa alla analisi del tecnico Gattuso nella lettura della gara contro l'AZ: "Bisognava concretizzare ed essere più cattivi sotto porta. Abbiamo creato poco, ma dovevamo sfruttare le occasioni. Peccato perchè loro si sono quasi solo difesi ed avevamo in mano il pallino del gioco"."Ora però bisogna risollevarsi e reagire, già a partire da domenica in campionato. Non dobbiamo abbatterci perchè la prestazione della squadra c'è stata. E' mancato solo la concretizzazione ma sappiamo che possiamo fare molto meglio""Siamo consapevoli della nostra forza e continuando a lavorare in questo modo poi i risultato arriveranno. Vogliamo essere competitiv in tutte le competizioni"