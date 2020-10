Voci dal Forum: Incidente di percorso

È bastata una discreta squadra olandese, con il più classico gioco all'italiana, per metterci in seria difficoltà





Bene, direi di finirla qui. Il racconto della partita è semplice e noioso: l'AZ, squadra olandese, disposta in campo a chiudere gli spazi e il Napoli sistematicamente a sbattere contro il muro. Da notare che gli olandesi, inventori del calcio totale, portano a casa il risultato con il tanto vituperato gioco all'italiana, che alla fine è quello che paga sempre puntualmente. Tanto per esser chiari, l'Italia ci ha costruito le sue fortune.

Napoli - AZ 0 - 1. È tutto!